Мохамед Халаф: Споразумението на Тръмп има амбицията да реши проблема в целия Близък Изток

„С предложеното от Доналд Тръмп споразумение той има амбицията да реши проблема не само в Газа, а и в целия Близък Изток. Не е лошо човек да има мечти, но реалността е различна", коментира в „Лице в лице" по bTV журналистът Мохамед Халаф.

По думите му конфликтът между Палестина и Израел е от 76 години и не е сериозно да се говори, че той може да бъде решен за няколко дни.

„Но ние нямаме по-добър план от този, който Тръмп предложи. В момента сме в първия етап. Вторият и третият представляват много", каза Халаф.

„Хамас" ще протака и това е известно за ислямските организации. Те играят и винаги показват, че приемат, но започват да слагат различни препятствия. Въпросът е, че в момента в „Хамас" има различни лобита – на Иран, Турция и Катар, както и в самата Ивица. Има различни хора, които не са съгласни с това, което се предлага", коментира журналистът.

„Хората вътре в Газа знаят къде са тези тела. Не вярвам, че те в момента не знаят и затова прехвърлиха целия този проблем някаква международна група, която да издирва телата", каза още Мохамед Халаф.