Мъж от Стамболийски, подал фалшив сигнал за бомба във влак, нарече полицай "шматко"

Това ще му коства глоба от 100 лв. за дребно хулиганство

46-годишният мъж от Стамболийски, който рано сутринта на 28 септември т. г. подаде фалшив сигнал за бомба във влак, отнесе глоба от 100 лв. Тя обаче не е за всяването на излишна тревога, а за обида към полицаи. Към 8,30 на същата дата той бил отведен в Районното в града, за да се изясни случаят със злонамереното обаждане. Афектиран от факта, че трябва да се среща с органите на реда, той започнал да ги псува и обижда и нарекъл един от униформените "шматко".

За това му бил съставен акт по Указа за борба с дребното хулиганство. Пред Районния съд в Пловдив той изразил съжаление и бил санкциониран с минималната глоба по въпросния нормативен акт.

За фалшивия сигнал за взривно устройство срещу мъжа, чиято фамилия е Илиев, се води отделно досъдебно производство.