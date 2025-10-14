ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп обяви началото на втория етап от плана за Га...

Мъж от Стамболийски, подал фалшив сигнал за бомба във влак, нарече полицай "шматко"

Ваня Драганова

[email protected]

1728
Влак СНИМКА: Фейсбук/ БДЖ

Това ще му коства глоба от 100 лв. за дребно хулиганство

46-годишният мъж от Стамболийски, който рано сутринта на 28 септември т. г. подаде фалшив сигнал за бомба във влак, отнесе глоба от 100 лв. Тя обаче не е за всяването на излишна тревога, а за обида към полицаи. Към 8,30 на същата дата той бил отведен в Районното в града, за да се изясни случаят със злонамереното обаждане. Афектиран от факта, че трябва да се среща с органите на реда, той започнал да ги псува и обижда и нарекъл един от униформените "шматко".

За това му бил съставен акт по Указа за борба с дребното хулиганство. Пред Районния съд в Пловдив той изразил съжаление и бил санкциониран с минималната глоба по въпросния нормативен акт.

За фалшивия сигнал за взривно устройство срещу мъжа, чиято фамилия е Илиев, се води отделно досъдебно производство.   

