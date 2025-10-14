Радев спря Закона за ДАНС, напомня какво стана преди 12 г. (Обзор)

Не може шефът ѝ да се избира като министър

Президентът Румен Радев наложи вето върху промените на Закона за ДАНС, с които се премахва неговият указ за назначаване на директора на службата. Сега Министерският съвет предлага име на президента, а той решава да подпише ли. Мнозинството иска вече парламентът да излъчва шефовете на ДАНС, на военното разузнаване и на подслушването по предложение на МС, елиминирайки президента от процедурата.

Промените бяха внесени веднага щом Радев обяви, че няма да подпише за Деньо Денев начело на агенцията, а кабинетът го обвини, че блокира с месеци всички назначения.

Процесът се реполитизира, мотивира ветото си Радев. Сегашната споделена компетентност между президента и правителството дава гаранция за обективна оценка на опита и качествата на кандидатите, пише той. И припомня как преди 12 г. правомощието по назначаване и освобождаване на председателя на ДАНС беше за първи път възложено на Народното събрание. Така на 14 юни 2013 г. то избра Делян Пеевски за председател, което предизвика протести, след дни отмени решението си. В началото на 2015 г. бе възстановено правомощието на президента да назначава/освобождава шефа на ДАНС.

Радев подчертава и че именно НС бави с години попълването на редица висши държавни длъжности. В мотивите се припомня и че по конституция само министрите се избират от депутатите по предложение на премиера. Тогава възникват две последици - шефът на ДАНС се приравнява на член на кабинета (което е в колизия със статута на агенцията), а при отказ да се подкрепи такова предложение реално се бламира правителството. Или се прави компромис с името, за да не падне кабинетът. Подобно положение е нетърпимо, а и промените противоречат с действащото право в сферата на сигурността, заключава Радев.