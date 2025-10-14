Държавата май се кани да събори хотел на Елените, 140 собственици съдят до дупка (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Незаконни са аквапаркът и застроеното корито на река в курорта

Дори "Негреско" да е построен законно, сградата ще стане конструктивно неустойчива след премахването на бетона и хората трябва да се изнесат

Почти 4 десетилетия след старта на частната инициатива в българския туризъм и последвалото застрояване предстои първо събаряне на хотел по морето. В сряда Районната дирекция за строителен контрол в Бургас издаде акт за незаконно строителство за два обекта в наводнения наскоро курорт Елените. Единият е аквапаркът, а другият – бетонната корекция на реката.

По закон актът влиза в сила до 14 дни, освен ако няма обжалване, което може да е на две инстанции. Ако обаче собственикът се обърне към съда, това само ще отложи премахването.

Когато решението, че има незаконно строителство влезе в сила, има още половин година за събаряне, което трябва да се извърши от собственика. Ако не го направи, каквато е най-честата практика, ДНСК идва с багери и фадроми и премахва постройката.

По-сложна е ситуацията със строително-монтажните работи за корекция на речното корито в курорта, където са правени големи бетонни стени.

В сряда регионалният министър Иван Иванов обясни, че това е създало тапа, която е причинила заливането с вода, защото реката не върви в своето естествено корито, а е вкарана в тунел. Но

актът е издаден на неизвестен извършител, защото никой не знае кой е строителят

- няма документи за това бетонно корито. Неговото разрушаване е почти сигурно, защото няма кой да обжалва.

Точно върху бетона обаче е изграден хотел “Негреско”. Ако коритото се премахне, сградата ще стане конструктивно неустойчива. Така независимо дали хотелът е законно построен или не, той най-малкото ще получи статут на неизползваема сграда, обитателите ѝ ще трябва да я напуснат, а вероятно и ще бъде съборена.

Проверката за законността на хотела все още не е приключила,

казаха от ДНСК. Но потвърдиха, че има голяма вероятност сградата да стане неизползваема. В такива случаи практиката е да бъде съборена, за да не причини други разрушения наоколо, ако рухне.

Независимо, че формално засега нищо не заплашва собствеността им, от няколко дни многобройните собственици на апартаменти в “Негреско” предупреждават в социалните мрежи, че ще водят дела до дупка.

Бургаският адвокат Любомир Петров – собственик на апартамент в сградата, заяви, че имотът му е закупен напълно законно, при това от Националната агенция за приходите (НАП). Имало десетина такива апартамента, които данъчните иззели от длъжници и пуснали за публична продан. Дори в деня преди наводнението единият от тях все още се продавал.

“Сградата е напълно законна и има всички документи - виза за проектиране, разрешително за строеж, акт 16. Ако бъдат издадени заповеди за събаряне, ще ги обжалваме”, категоричен е Петров.

Според него засегнати ще са няколкостотин души, включително семейства, за които това е единствено жилище, придобито с ипотечен кредит. Ако сградата бъде съборена,

кредитите стават предсрочно изискуеми, а собствениците рискуват да останат без дом

и с дългове, подчерта той. Сред тях има и чужденци - украинци, германци, руснаци, които сега са изправени пред правен хаос, добави адвокатът.

Според него всички се канели да съдят държавата по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

Според бургаският адвокат Драгомир Ошавков до реални действия за събаряне на бетонното корито няма да се стигне, защото тогава трябва да се премахне и хотелът, построен върху него.

“Направи ми впечатление, че становището за събаряне е издадено по отношение на колектора, а не на самата хотелска сграда. Доколкото разбирам, тя е с изрядни строителни книжа. Тук става дума за два различни обекта и съответно за два различни административни акта. При едно събаряне, в което силно се съмнявам, се отваря възможност всички собственици да предявят искове. Те могат да направят това по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди”, каза Ошавков.

Според него най-големият виновник по отношение на тези събития - инвеститорът, ще остане незасегнат,

тъй като се оказва офшорно дружество, регистрирано на Сейшелите. Той е продал апартаментите, прибрал е парите, които е вложил, и съдбата на хотела със сигурност не го интересува.

“Дори ДНСК да установи, че разрешителното за строеж на хотела е незаконно, към кого да се обърнат собствениците на апартаменти, които са съвестни купувачи”, попита Ошавков.

В апартхотел “Негреско” има около 140 собственици, повечето рускоговорещи. Но между притежателите на жилища има българи и германски семейства. Германският архитект Александър Ламдин, който притежава апартамент в сградата, твърди, че всяко жилище има отделен собственик, свой данъчен номер и Булстат.

Той разказва, че единственото, което го е притеснило при покупката на жилището, било сметището зад хотела, което германецът

оприличава на втора планина с височина на 7-етажна сграда

Именно това сметище според община Несебър е изиграло фатална роля в потопа от 3 октомври, който удави ваканционното селище, вземайки четири жертви.

“В Германия това не би се случило – сметището щеше да бъде изчистено отдавна за сметка на собствениците. Щяха да имат и хиляди глоби. Тук обаче боклукът просто беше оставен да се трупа”, каза Ламдин. Той се е обърнал към различни институции, между които и германското посолство.