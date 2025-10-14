“Разсъненият будала” заговори за избори, ама май ще брои кой го е страх (Обзор)

Един файтон хора да ми се подиграват, че сме били изпаднали шести - ами тогава вече не носим отговорност, избухна Борисов

Прати Киселова да си ходи и атакува министрите на БСП

Групата на ГЕРБ няма да влиза в парламента, а тръгва по места да провери “какво е оглозгано”

След вота в Пазарджик: или професионалното ръководство на МВР, или Митов си отива

Желязков отмени заседанието на МС

“Разсънилият се будала” - по Бойко Борисов, в сряда ще се наслаждава на ефекта от хвърлените камъни по всички. Свои, партньори, чужди или просто сеирджии.

Лидерът на ГЕРБ става много рано сутрин и гледа едновременно всички големи телевизии. После ще отиде на работа в парламента. Може да спре или подмине “вирнатите” микрофони. Това ще покаже дали вече има реакции, или още ги чака.

А всичко гневно, което Борисов каза, не е само към БСП и “Има такъв народ”. А и към ДБ и ПП, от които също се очаква да се замислят за сценария пред държавата, твърдят оптимистите край него. Всъщност лидерът на ГЕРБ май се кани да преброи кой се страхува от избори.

Само един Делян Пеевски и ДПС първи публично показаха, че не е в тази група на стреснатите. (Виж долу.)

А иначе поводът за целия този взрив на пръв поглед е вотът за общински съветници в Пазарджик, където ГЕРБ “хвана” шестото място. Видимо афектиран от коментарите по адрес на класирането на партията си, Борисов заговори за преформатиране на правителството, смяна на шефката на парламента Наталия Киселова и дори бързи парламентарни избори. Той избухна пред парламентарната група, която бе събрал във вторник привечер. Във фейсбук

на живо се излъчваше словото на Борисов,

с което зададе новия курс.

“Били ни изяли, един файтон хора да ми се подиграват - ами като сме 6-и, вече не носим отговорност тогава”, отсече той и изреди заслугите на ГЕРБ. Сиреч това, че вкарахме българите в еврозоната и Шенген, че падна мониторинговият механизъм, че Томислав и колегите предоговориха плана за възстановяване, не се отчита в ромските махали. Ръстът на ПП-ДБ и “Ново начало” там е колосален. каза той.

Една година крепихме държавата, а резултатът е, че сме шести. Ако караме още 3 г. - ще сме 26-и. Баща ми викаше: “Як си, сине, ама си будала”. Е,

бяхме будали, ама се събудихме с друг акъл,

оповести Борисов.

Премиерът Росен Желязков и вицепремиерът Томислав Дончев, финансовата Теменужка Петкова, правосъдният министър Георги Георгиев и на туризма Мирослав Боршош също присъстваха на сбирката.

Щом не искат Борисов за премиер... Мислят, че Желязков е по-лабав. Беше, защото беше лабава сглобката, лабава коалицията и всеки мисли да го тормози. Оттук насетне удряш по масата и не става ли, ние сме в готовност. Само казваш: “Не мога повече, не ме слушат, не изпълняват”. Ясен съм?, обърна се той към министър-председателя.

Половин час по-късно Желязков отмени редовното заседание на правителството в сряда.

“Оттук нататък се хващайте всички победители и си карайте влака да видите лесно ли е”, продължи Борисов. И атакува партньорите: Благодарност - никаква. Напълниха министерствата, на концесия ги взеха, поголовно сменят. Нашите структури ни питат - защо сменихте човека на образованието в Пазарджик и сложихте човек на БСП, който сега да излезе срещу нас, а те да отидат и да викат, че си вдигат резултата. Киселова, където види празник - на череша, на слива, на джанка, на маруля, на роза, на ягода, заминава там да се показва, камо ли ако има мач или волейбол, то е чудо. Има 19 депутата зад гърба си, откъде накъде? Тя трябва да пита, преди да тръгне. 1 г. начело на парламента на Киселова ѝ стигала - “Да става от ИТН, от “Ново начало”, макар че на нас ни се полага.”

Нападна и социалния министър от БСП Борислав Гуцанов, който все обещавал да вдига заплати и пенсии. Атакува и левия екоминистър Манол Генов. А заради напрежението на вота в Пазарджик отсече, че или министър Даниел Митов трябва да поеме вината, макар че е политическо лице, или да махне професионалното ръководство на МВР.

Резултатът за ГЕРБ ще е още по-лош, ако останем в такова правителство, Желязков, което е дало министерствата на концесии и те се управляват от кръгове, кръгчета и хора, които въобще не се занимават с политика и коалиционна култура. Сега си обяснявам защо всички тръгваха на преговори и първо казваха пред медиите: “Без Борисов за премиер”. С мен тези безобразия нямаше да стават. Досега да си е заминал и областният на Разград, и на Русе директорът да е излетял, добави той.

Къде бяха МВР шефовете в Пазарджик? Къде беше шефът на областната управа, къде беше главният секретар на МВР, къде беше шефът на дирекция “Полиция”, попита още Борисов. Единственото, което го радвало, е, че ГЕРБ “не участва в тази помия”. Томислав Дончев дори го попитал защо и те не са там - както ПП-ДБ, които изплашили избирателите с много си интервюта. “Защото знаех какво ще стане - по ромските махали ще е чудо. Корпоративен вот. Помните Десислава, беше депутатка при вас. Тя е водач на “Ново начало” сега. Тези, които ние ги пъдим, отиват “там”, обясни лидерът на депутатите от ГЕРБ. Даде да се разбере и колко е вбесен на подмятанията, че “Новото начало” изяло ГЕРБ, както му написал Ивайло Мирчев.

На Желязков обяви, че вече няма ангажимент да пази стабилността в правителството.

Не виждам място на ГЕРБ в такова управление. Никакво Шести сме. Нула отговорност ще нося вече.

Имаме първи, втория, трети, Асен Василев ясно каза, че имаме “Възраждане”, МЕЧ, “Величие”, Румен Радев - хубава проруска алтернатива. Ние каквото можахме, направихме за Украйна, обобщи лидерът на ГЕРБ.

Все пак отчете, че е дал дума “да не напускам пръв кабинета”. Само че занапред, ако стоим, ще е само формално,

повече кворум няма да им правим. То като няма кворум 5-6 дни, и правителството

само ще падне, предупреди Борисов.

Депутатите си прати по страната вместо в пленарната зала. Там можел да влиза само този, който в момента нямал друга работа и ако иска.

Поръча им всички да идат по родните си места и да видят “колко е изяденото” от тялото на ГЕРБ, какво не е дооглозгано.

Поиска оставката на административния секретар на партията Цветомир Паунов

А след Нова година ГЕРБ ще има и конгрес, на който ще се подмени Изпълнителният съвет.

Всеки ден обясняват за Борисов и Пеевски. Какво общо има Борисов с това управление? Пеевски не е в управлението. Да вземат решения на съвета за съвместно управление и каквото решат, аз ще преценя за ГЕРБ дали е редно, или не, но това изобщо не ми харесва. Премиерът да се стяга, да преформатира, включително и председателя на Народното събрание. Не може да ни се качват на главата.

Ще наблюдаваме няколко дни. Колко им беше кеф вчера - на Кирил Петков, че ГЕРБ са изчезнали, Божанов чисти пърхот и говори, Василев и той. Добре, имате по 200-300 гласа отгоре при тази ниска активност. Ние за разлика от тях не влизаме по махалите. Понякога да си шести, е по-достойно от това да си първи, втори или трети, коментира още ситуацията Борисов в контекста на изборите в Пазарджик.

За президента Румен Радев пък вметна - да каже на младите лекари, че парите им отидоха в Турция за “Боташ”. От финансовата министърка Теменужка Петкова поиска в бюджета за 2026 г. да впише и милионите, които ежегодно България изплаща заради неизгодния договор с турската фирма.

На края на 24-минутното си слово лидерът на ГЕРБ обобщи: Всяко зло за добро. Червената лампа светна какво ни очаква, ако не се махнем от всичко това.

Или правителството ще заработи като едно и ще работи за доброто на българите, или такива смели да си угаждат на партиите. Ще изкараме още 3-4 дни без кворум и ще си отиде правителството. Да решат дали могат да управляват без шестата партия, която ги вкара в еврозоната и ги изкара от механизма за наблюдение. Даваме път на младите да се докажат. Да видим как ще се докажат. ПП за четири години объркаха всичко

На депутатите си обясни, че от техните доклади в ГЕРБ ще разберат

колко скоро може да отидем на избори

Има ли изядено и наръфано, отиваме на избори. Няма да ми се подиграват ПП и ДБ, един файтон хора, че са ни били в Пазарджик.

