Пеевски излъчва преговорен екип за влизане във властта, чака покана (Обзор)

Делян Пеевски излъчва екип, който да преговаря за участие на “ДПС - Ново начало” във властта.

В отговор на офертата на Бойко Борисов вече да управляват по-малките партии, щом те са победителки, а ГЕРБ - едва 6-а в Пазарджик, той обяви, че очаква премиерът Росен Желязков да покани на среща хората му.

Съгласен съм, че има нужда от преформатиране на управлението

С ясна отговорност на всеки един от участващите политически субекти. Затова заявявам, че сме готови да поемем своята отговорност, казва Пеевски в позиция, разпространена от партийния пресцентър.

Изрично подчертава, че ДПС ще продължи да подкрепя кабинета “Желязков”, въпреки че няма хора в него, включително във втория етаж на властта.

Пеевски е съгласен с Борисов и за това, че е време шефката на парламента Наталия Киселова от БСП да бъде сменена. Предлага да се спази традицията и ГЕРБ да излъчи човек, а “Новото начало” да го подкрепи. Сега заместник от ГЕРБ е Рая Назарян, която преди бе шефка. И в този парламент ГЕРБ предлагаха нея, но след 3 седмици блокаж бе избрана Киселова на балотаж срещу Силви Кирилов от ИТН. Още тогава ДПС-НН не я подкрепяше заради подписа на БСП, че ще прави “санитарен кордон” около Пеевски. След избирането ѝ ДПС-НН отказаха да участват с хора в ръководствата на комисиите и за зам.-шеф на парламента,

Ако Киселова бъде свалена, ръководството на НС следва временно да заеме Назарян като представител на най-голямата парламентарна група.

Много внимателно се запознах с позицията на лидера на ГЕРБ г-н Бойко Борисов и

споделям неговата оценка, че настъпи преломен момент

за управлението на България. Момент, от който зависи това дали ще имаме една стабилна и сигурна държавна власт, или ще позволим на интриганти, панаирджии и мераклии да хвърлят страната в поредните предсрочни избори, казва още Пеевски.

