ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп: Шестима загинаха при удар от US кораб срещу...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21502485 www.24chasa.bg

Варненци излязоха отново на протест в подкрепа на кмета Благомир Коцев

Надежда Алексиева

[email protected]

1000

Стотици варненци излязоха за 12-ти пореден път на протест с искане за освобождаване на арестувания кмет Благомир Коцев.

Шествието тръгна от сградата на общината и беше организирано само няколко дни, след като Софийски градски съд отказа да постанови по-лека мярка за неотклонение на Коцев.

Пред събралите се изпълняващият функциите кмет на Варна, прочете писмото от Благомир Коцев до членове на Европейския комитет на регионите в Брюксел, на чието заседание днес той трябваше да бъде докладчик.

Протестиращите скандираха „Искаме си кмета", „Свобода", „Пеевски в затвора" и носеха плакати с надписи „Благо е в ареста, защото е кмет", „Откога съдът е прокуратура", „Свобода за политическите затворници" и други.

Сред тях се появи и фигура на Делян Пеевски, изобразен като супермен.

Благомир Коцев е в ареста от 8 юли, разледван е за участие в организирана престъпна група с цел извършване на престъпления по служба, корупция и пране на пари. Заедно с него бяха задържани общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, които преди дни бяха освободени в  домашен арест.

На последното си заседание по делото "Коцев" на 10 октомври Софийският градски съд остави в ареста кмета на Варна, но решението подлежи на обжалване.

Магистратите изтъкнаха, че Коцев продължава да е кмет на Варна и на този си пост разполага с голям ресурс и може да повлияе на неразпитаните свидетели.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници