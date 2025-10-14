Варненци излязоха отново на протест в подкрепа на кмета Благомир Коцев

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Стотици варненци излязоха за 12-ти пореден път на протест с искане за освобождаване на арестувания кмет Благомир Коцев.

Шествието тръгна от сградата на общината и беше организирано само няколко дни, след като Софийски градски съд отказа да постанови по-лека мярка за неотклонение на Коцев.

Пред събралите се изпълняващият функциите кмет на Варна, прочете писмото от Благомир Коцев до членове на Европейския комитет на регионите в Брюксел, на чието заседание днес той трябваше да бъде докладчик.

Протестиращите скандираха „Искаме си кмета", „Свобода", „Пеевски в затвора" и носеха плакати с надписи „Благо е в ареста, защото е кмет", „Откога съдът е прокуратура", „Свобода за политическите затворници" и други.

Сред тях се появи и фигура на Делян Пеевски, изобразен като супермен.

Благомир Коцев е в ареста от 8 юли, разледван е за участие в организирана престъпна група с цел извършване на престъпления по служба, корупция и пране на пари. Заедно с него бяха задържани общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, които преди дни бяха освободени в домашен арест.

На последното си заседание по делото "Коцев" на 10 октомври Софийският градски съд остави в ареста кмета на Варна, но решението подлежи на обжалване.

Магистратите изтъкнаха, че Коцев продължава да е кмет на Варна и на този си пост разполага с голям ресурс и може да повлияе на неразпитаните свидетели.