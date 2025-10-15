ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Доц. Ангел Кунчев: Грипната епидемия у нас може да...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21503191 www.24chasa.bg

Оръжието, с което е простреляно 5-годишното дете в Ямбол, е в свободна продажба

4628
Заподозреният за стрелбата е съсед на семейството Кадър: БНТ

5-годишно дете беше простреляно от 19-годишен с въздушна пушка в Ямбол. Оказва се, че оръжието е със свободна продажба - тоест всеки може да си го купи.

Момчето е съсед на семейството на малолетния пострадал Радостин. В 17 ч в светлата част на денонощието се стига до случая, обясни районният прокурор Мина Грънчарова пред Би Ти Ви.

В момента тече разследване, разпитват се свидeтели, очаква се да се установи причината за инцидента в по-късен етап.

Едната версия за инцидента е, че става въпрос за неумишлен изстрел, другата - че са налице предходни отношения със семейството.

Как се стига до прострелването - майката излиза с 5-годишното от детската градина, при което прозвучава изстрел, подобен на такъв от пиратка, детето изпищява, майката се хвърля към него, вижда кръв при ушите. В същото време вижда младежа да минава покрай тях без да сподели нещо или да отправи каквато и да е реплика, а да се отдалечава от местопроизшествието. Повикани са линейка, полиция и започва проверка по случая, обясни прокурор Грънчарова.

По думите й нараняванията на детето са повърхностни - става дума за лека телесна повреда.

Заподозреният е криминално проявен за наркотици и кражби. Задържан е за 72 ч и предстои искане за удължаване на наказанието му на задържане под стража.

Оръжието е било с гумени сачми.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Заподозреният за стрелбата е съсед на семейството Кадър: БНТ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници