Глутница кучета нападат жителите на село Казичене

Жители на софийското село Казичене сигнализират за глутница от огромни бездомни кучета, които нападат хора, разкъсват селскостопански животни, домашни любимци и дори хапят колоездачи по пътя към близък язовир.

И докато хората търсят решение - институциите си прехвърлят топката. От Столичния инспекторат твърдят, че са били на проверка с екип на „Екоравновесие". Хората обаче живеят в страх, защото виждат с очите си, че ги наобикалят кучета от опасни породи.

Една от пострадалите при нападение на куче е баба Любка. Жената разказа пред NOVA, че е хапана три пъти от озверяло животно. „Последния път бях с колелото. Връщах се вкъщи. Кучето се нахвърли върху мен отзад, ухапа ме и ме бутна, паднах на тротоара и си ударих главата", заяви жената.

Тя призова бездомните кучета да бъдат прибрани, тъй като забелязва глутницата и на полето, където пасяла стадото си с крави.

Кметът на селото Григор Григоров подчерта, че е търсил съдействие от Столичната община. „Цяла година се моля на „Екоравновесие". Имам доста докладни. Миналата седмица – със съдействието на зам.-кмета на Столичната община Надежда Бобчева - дойдоха, разходиха се и казаха, че кучетата са безопасни. Казаха, че няма проблем с тези животни. Най-вероятно чакат да изядат някой човек", подчерта градоначалника.

Бойко Динчев е друг потърпевш от набезите на глутницата. „Разкъсаха 17 от моите домашни животни. Миналата седмица убиха седем наведнъж. Всички знаем на кого са тези кучета. Ходил съм няколко пъти да ги моля да ги приберат и да ги вържат. И не се вземат никакви мерки".