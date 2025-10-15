Гледат делото за убийството на Кристина, открита в багажника на автомобил в София

Софийският градски съд ще разгледа делото срещу Калоян Каймакчийски. Той е обвинен в убийството на бившата си приятелка Кристина Благоева, чието тяло беше открито в багажника на автомобил през 2023 г.

Налице са множество доказателства в подкрепа на обвинението, разпитани са множество свидетели, част от които колеги, приятели и близки на убитата, от които се установява предисторията в техните отношения. Установява се също така, че тя е имала повод и се е обърнала за съдействие към НПО с цел преодоляване на конфликтите между нея и обвиняемия, тъй като се е чувствала сериозно застрашена от него, съобщи БГНЕС.