ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Доц. Ангел Кунчев: Грипната епидемия у нас може да...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21503297 www.24chasa.bg

Гледат делото за убийството на Кристина, открита в багажника на автомобил в София

3352
Кристина Благоева

Софийският градски съд ще разгледа делото срещу Калоян Каймакчийски. Той е обвинен в убийството на бившата си приятелка Кристина Благоева, чието тяло беше открито в багажника на автомобил през 2023 г.

Налице са множество доказателства в подкрепа на обвинението, разпитани са множество свидетели, част от които колеги, приятели и близки на убитата, от които се установява предисторията в техните отношения. Установява се също така, че тя е имала повод и се е обърнала за съдействие към НПО с цел преодоляване на конфликтите между нея и обвиняемия, тъй като се е чувствала сериозно застрашена от него, съобщи БГНЕС.

Кристина Благоева
Калоян Каймакчийски атакува бившата си приятелка с шапка, нахлупена над очите.
Кристина Благоева
Калоян Каймакчийски атакува бившата си приятелка с шапка, нахлупена над очите.
Кристина Благоева
Калоян Каймакчийски атакува бившата си приятелка с шапка, нахлупена над очите.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници