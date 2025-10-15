ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Осем са ранени при катастрофи у нас за денонощие

От началото на годината са регистрирани 5362 пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали 6702. СНИМКА: Архив

Общо осем души са ранени при осем тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР.

В София са регистрирани 27 леки пътнотранспортни произшествия без пострадали.

От началото на месеца са станали 228 катастрофи, с 13 жертви и 291 ранени.

От началото на годината са регистрирани 5362 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 339 души, а пострадалите са 6702.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат 18 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., съобщиха от МВР.

