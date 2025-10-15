Властта след изказването на Борисов - спад на напрежението, ново мнозинство или избори

"ГЕРБ никога не е бил силен в Пазарджик. Общината се управлява от кръга на бившия кмет Тодор Попов. Това с Пазарджик е само повод. Борисов е шампион по самосвалянето. Той усеща тежестта на Пеевски. Офертата на Ново начало едва ли ще се случи. Няма да понесат влизането във властта на санкциониран по "Магнитски". Борисов печели време. Няма да се изненадам, ако се стигне до предсрочни избори", каза в сутрешния блок ан Нова тв Емилия Милчева в студиото, посветено на безпрецедентното изказване на лидера на ГЕРБ от вторник вечерта. Според нея Ново начало има праг, ГЕРБ е монополист в местната власт, а Пеевски е токсичен актив.

"Борисов имаше поводи да вкара Певески във властта и досега. Пеевски се възползва от ситуацията, за да покаже държавническо поведение. Изказването на Борисов е реакция от атаките заради пазарджик. Зафиров каза, че БСП е подобрило резултатите си, че участието във властта носи позитиви. Има няколко варианта. Напрежението може да спадне в разговори без участието на ДПС, ново мнозинство с нов мандат или избори", каза политологът доц. Стойчо Стойчев. Според него няма да има предсрочни избори в следващите 6 до 9 месеца, когато ще бъде прието еврото, а Борисов е гарантирал в Европа, че ще има стабилност в този период. Доц. Стойчо Стойчев Кадър: Нова телевизия

"Отвъд актьорското майсторство на Борисов има опит той да демонстрира, че държи нещата под контрол. Той нарече Пазарджик "помия" и "кочина", нарече собствения си премиер "хлабав". Унижи го. Обвини Наталия Киселова. Декларира намерение за преформатиране, но нямаше смелостта да посочи генезиса на проблема. И трите фигури, които той посочи са свързани с друго политическо лице. При всички положения ще има смяна на Киселова, а Митов ще подаде оставка. Борисов не иска да носи жилото на управлението, а други да вземат меда. При БСП се насълзяват очите само при мисълта за предсрочни избори. Те ще стоят до последно. ИТН също", каза бившият евродепутат Петър Витанов. Петър Витанов

"Борисов обича да показва кой кара влака. Той си представя какво ще пише в учебниците по история след години. Показа кой кара влака в ГЕРБ. Пеевски има позиция да бъде крепител на държавността", посочи Любомир Стефанов.