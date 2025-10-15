ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Доц. Ангел Кунчев: Грипната епидемия у нас може да...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21503412 www.24chasa.bg

Две жени са задържани за измами с онлайн обяви

Ваньо Стоилов

[email protected]

2352

Предлагали кредити на хора с лоша кредитна история

Специализирана полицейска операция е проведена на територията на София, Кюстендил, Бургас и ловешкото село Румянцево. Акцията е реализирана с участието на служители на сектор "Измами" в ГДНП, и колегите им от областните дирекции в Стара Загора, Ловеч, Кюстендил и Бургас, под ръководството на Районна прокуратура Стара Загора, съобщават от пресцентъра на дирекцията в Стара Загора.

В хода на предприетите действия бил изяснен механизмът на измамата, ползван от двете жени - 33-годишна от Кюстендил и 68-годишна от Благоевград. В процеса на работа е установено, че те публикували обяви в социална мрежа за отпускане на кредити на лица с лоша кредитна история. При проявен интерес от потенциални кредитополучатели, започвала кореспонденция в приложение, а не след дълго комуникацията продължавала по телефон. Те заблуждавали търсещите кредит, че парите ще им бъдат отпуснати, ако предварително, чрез бюро за парични преводи, преведат процент от сумата като "такса одобрение". Веднага след получаване на парите, кореспонденцията с кандидатите за кредит спирала.

Извършени са полицейски действия в условията на неотложност - обиск по реда на НПК на двете жени и претърсване и изземване на три адреса в Кюстендил, Бургас и село. Румянцево. Намерени и иззети са SIM карти, мобилни телефони, пластики, бележки, тефтери и др. Разпитани са свидетели. Двете жени са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР.

Продължава работата за установяване на съпричастността им и към други подобни измами на територията на цялата страната. Според събраните към момента данни над 30 човека са пострадали от разследваната престъпна дейност.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници