Румяна Коларова: Груба политическа грешка на ГЕРБ е случилото се в Пазарджик

Това, което се случи в Пазарджик, е груба политическа грешка на ГЕРБ. Да подцениш значението на такива избори, на които има силни амбиции и ясни заявки, не се прощава, така че оттук нататък ГЕРБ трябва да плати някаква цена. Друг е въпросът дали вчерашното излъчване на живо е най-добрият отговор. Но трябва да се попитаме към кого беше адресирано всичко това.

Така политилогът проф. Румяна Коларова коментира включването на живо на Бойко Борисов във вторник вечерта, след като партията му стана шеста на местните избори в Пазарджик. Лидерът на ГЕРБ заговори за преформатиране на правителството и смяна на шефката на парламента.

За Коларова е важно да се разбере към кого от парламентарното мнозинство са били излъчени посланията на Борисов. "Начетох се както на доста разумни оценки, така и не доста безумни реакции", добави Коларова.

И за Татяна Буруджиева се е поденцило символичното значение на ситуацията в Пазарджик. "Специално за ГЕРБ там става въпрос за символика. Още на местните избори сме коментирали, че големият проблем на такива избори е контролираният вот. Големият проблем е, че икономически субекти по места си играят директно - вземат политически решения, това е големият проблем. Знаем ли колко от листите са свързани с едни и същи икономически интереси в Пазарджик? Те ще определят мнозинството на общинския съвет", каза Буруджиева.

На изборите в Пазарджик видяхме много ясно и добре познатия купен вот по ромските махали. И след целия този спектакъл и този резултат, това е унизително за първата политическа сила. Този гневен изблик на лидера на ГЕРБ се дължи включително на факта, че лидерът на "Ново начало" много ясно показа вече кой командва целия парад, добави журналистката Стояна Георгиева.

"Никой не говори за министри. Пределно ясно е какво се случва - постепенно първо БСП си възстановява клиентелата", обясни проф. Коларова.

"Борисов направи този монолог по-скоро от гленд аточка на политически дискурс - за мен трябва да се анализира какво той каза от гледна точка на езика. Според мен той се обърна основно към партньорите в правителството", каза Буруджива. Според нея в ГЕРБ вече са изтощени да споделят власт. "Впечатлението е, че Росен Желязков е малко бутафорен премиер - разхожда се напред-назад, повече разбираме от чужбина какво иска да ни каже, което е ненормално като политически дискурс. Нямаме усещането, че той ръководи министерски съвет", добави Буруджиева.