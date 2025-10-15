Нападнатата лекарка в Разлог: Удариха ме в гърба, блъснаха ме в стената

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нов случай на агресия срещу медицински специалисти беше регистриран в Разлог. Лекар и медицинска сестра са нападнати от три жени. „Удариха ме в гърба, блъснаха ме в стената, паднах и си ударих главата", споделя д-р Кунева.

Медицинската сестра Грозданова и дежурният лекар д-р Кунева разказаха, че инцидентът е започнал след като на пациентка е била оказана помощ и е било необходимо кратко наблюдение. Докато персоналът се грижел за 5-годишно дете с порезна рана, жената и нейните придружителки започнали да крещят, обвинявайки медиците, че не са реагирали достатъчно бързо.

„От чакалнята се чуваха викове и тряскане. Жената, заедно с две други, настояваше, че не ѝ е оказана помощ, и заплашваше, че ще ни снима и ще публикува видеата онлайн", разказа сестра Грозданова.

Ситуацията бързо излязла извън контрол. Докато лекарите се опитвали да потърсят съдействие от полицията, трите жени нахлули в залата, снимайки и отправяйки обидни реплики. Опитът на медицинската сестра да ги спре завършил с физическо нападение.

„Удариха ме в гърба, блъснаха ме в стената, паднах и си ударих главата", разказа Грозданова. В резултат тя е получила травма и голям хематом. Дежурният лекар потвърждава думите ѝ:

„Натиснах паник-бутона и се обадих на полицията. Видях как сестра Грозданова бе блъсната и падна на пода."

Медицинският екип подчертава, че това не е единичен случай. Агресията срещу спешните медици става все по-честа, особено когато пациенти не разбират, че спешната помощ обслужва приоритетно животозастрашаващи случаи, информира БНТ.

„Постоянно сме под напрежение. Повечето хора очакват да бъдат обслужени веднага, независимо от спешността. За първи път обаче агресията премина границата и се превърна във физическо насилие", добавя д-р Кунева.

Завеждащият отделението също коментира, че въпреки наличието на видеонаблюдение и паник-бутон, реакцията в подобни ситуации често закъснява.

„Само секунди са нужни, за да се стигне до нещо сериозно. Нашите колеги работят под постоянен риск", заяви той.

След инцидента полицията задържа трите нападателки за срок от 24 часа. По случая са образувани досъдебно производство и прокурорска проверка.