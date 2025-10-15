Майка и бебе са с изгаряния заради включена UV лампа в болница в София

Майка и бебето ѝ, настанени в Инфекциозна болница с COVID, са получили изгаряния на очите, след като в стаята им е била оставена включена ултравиолетова лампа. По информация на семейството уредът е работил няколко часа, въпреки че не трябва да се използва, когато в помещението има хора, съобщи Нова тв.

Жената твърди, че от болницата ѝ е било отказано съдействие за допълнителен преглед. Затова тя е напуснала лечебното заведение по собствена инициатива заедно с детето. След това потърсила помощ в Александровска болница, където е потвърдено, че детето има увреждания на очите, причинени от продължително излагане на UV светлина. От Инфекциозна болница съобщават, че са изискани писмени обяснения от дежурните служители в детската клиника.

"Слава Богу, по-добре сме. Детето ми вече не плаче и отваря съвсем леко очичките си. Аз също вече мога да виждам, защото до преди ден зрението ми беше напълно замъглено – виждах само някакви петна", заяви потърпевшата Диана Иванова.

Тя разказа, че детето ѝ постъпило в Инфекциозна болница „Проф. Иван Киров" около 3 часа сутринта на 13 октомври. Семейството повикало линейка около полунощ, тъй като вдигнало прекалено висока температура за петмесечно бебе и "решихме да се обърнем към професионалисти". При прегледа се оказало, че тестът за COVID е положителен и педиатърът ги насочил към линейка, която ги откарала в болницата.

"В Инфекциозна болница ни настаниха в стая с празни легла. Около 13 часа същия ден ни преместиха в съседно помещение, където имаше други дечица с COVID. Едно момченце беше оздравяло и освобождаваше легло. В предишната стая искаха да настанят ново дете с различна вирусна инфекция и съответно – искаха да се избегне контакт между децата и заразяване", обясни Диана.

Тя беше категорична, че влизайки в новата стая UV лампата вече светела. "Когато влязох забелязах, че е доста по-светло и светлината е леко синкава. В стаята имаше трима възрастни и три деца - баща с дете на 3 години, майка с новородено бебе на 48 дни и аз с петмесечно бебе. Доколкото ми е известно – само майката и бебето, които бяха на съседното легло, са с поражение от лампата. Все още не съм се свързала с бащата и детето, които бяха на най-отдалеченото легло".

Диана обясни, че около 19:30 часа вечерта започнала да усеща дискомфорт. "Предполагам, че поради намаляването на дневната светлина започнах да забелязвам UV светлината повече. Лицето ми се поду. Не виждах добре. Помислих, че съм си пръснала дезинфектант в окото".

Когато нощният дежурен лекар дошъл на визитация, забелязал лампата и я изключил. "Обясниха ни, че може да причини конюнктивит, раздразнение на очите и други проблеми. Казаха ни, че "често се случвало". Майката до мен каза, че лампата е била пусната от санитар. Искам да уточня, че ключът за лампата не се намира до обичайните ключове за осветление. Той е разположен на много по-високо място и има голям надпис „Не пипай". Не може случайно някой пациент да го натисне", категорична е жената.

По думите ѝ персоналът на болницата не поел директно отговорност. "Опитаха се индиректно да прехвърлят вината върху пациентите, казвайки, че понякога хората от любопитство натискат бутона".

Тя подчерта, че най-вероятно ще търси правата си. "Не защото лампата е била пусната – всички сме хора и грешки се случват. Но най-тежкото беше, че когато си тръгвахме, ни казаха: „Ако решите да подпишете жалба, няма да ви приемем отново". И една майка трябва да избере – да защити здравето и зрението на детето си или да има достъп до болнична помощ, ако се наложи".

Диана Иванова след това потърсила помощ в Александровска болница. Там офталмолозите прегледали нея и детето ѝ. "На този етап нямат основания да смятат, че ще има трайно увреждане, но ни предупредиха, че трябва да минат няколко дни, за да се изключи евентуална инфекция".

Директорът на Инфекциозна болница е заявил, че е изискал писмени обяснения от дежурния екип и ще се направи проверка по случая.