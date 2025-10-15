ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Доц. Ангел Кунчев: Грипната епидемия у нас може да...

ГЕРБ не влязоха в пленарната зала, кворумът в парламента падна

Павлета Давидова

[email protected]

2984
Парламент Снимка: Архив

Депутатите не събраха кворум за днешния си пленарен ден. Депутатите от ГЕРБ така и не се появиха в залата. Само 61 се регистрираха - от опозицията. А председателката на заседанието Наталия Киселова дори не си направи труда да обяви почивка в опит за събиране на народните представители и направо обяви, че ще се видят утре в 9 часа.

От опозицията пък започнаха да скандират "Оставка", депутати от МЕЧ дори извадиха листове с такъв надпис.

Ден по-рано лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заръча на депутатите си отново да започнат да обикалят из изборните си райони и намекна, че хората му няма да помагат за кворума в парламента. А веднага във фейсбук профилите си депутати започнаха да обявяват приемни часове за днешния ден, във време, предназначено за пленарно заседание.

"Или правителството ще заработи като едно и ще работи за доброто на българите, или такива смели да си угаждат на партиите. Ще изкараме още 3-4 дни без кворум и ще си отиде правителството. Да решат дали могат да управляват без шестата партия, която ги вкара в еврозоната и ги изкара от механизма за наблюдение. Даваме път на младите да се докажат. Да видим как ще се докажат", обърна се към своите Борисов вчера.                                                                      

