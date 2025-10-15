ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изсипаха тонове асфалт от ремонта на АМ "Тракия" на метри от река Тунджа

кадър: Нова тв

На метри от коритото на река Тунджа между Сливен и Ямбол са изсипани тонове фрезован асфалт от ремонта на автомагистрала „Тракия".

Жители на околните села се притесняват, че това може да предизвика наводнения или да навреди на околната среда и здравето им.

„При започване на ремонта, заедно с изпълнители, търсехме най-близкия терен. Обърнахме се към кмета на село Крушаре. Той ни предоставя този терен, където започна депонирането. Изсипаха се камионите и трябваше с фандроми да се съберат на депо. Когато се е събирал материалът на депо, са го прибутали малко по-близо", обясни пред NOVA инж. Митко Иванов от АПИ-Сливен.

След среща с представители на Басейнова дирекция изпълнителят докарал техника, която в момента изгребва материала към друго депо. Направена е забележка на фирмата.

кадър: Нова тв
