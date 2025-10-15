ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Възраждане" иска бързи избори и нов кабинет, който да откаже еврото

Весела Бачева

[email protected]

Депутатът Цончо Ганев говори пред пленарната зала. Снимка: Юлиян Савчев

Оставка на правителството поискаха за пореден път от "Възраждане". Те настояват за бързи избори и съставяне на редовен кабинет преди 1 януари, който да откаже на Брюксел да влезем в еврозоната.

Заявката идва след вчерашното гневно изявление на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който заяви, че партията му само губи от участието във властта и предложи малките формации да поемат управлението на страната. Още вчера премиерът Росен Желязков отмени днешното заседание на правителството, а парламентът не събра кворум сутринта и се разпусна веднага.

"Възраждане" събира подписи, за да внесе пореден вот на недоверие срещу кабинета, но не им стигат още пет подписа. За тях разчитали на МЕЧ, но те им отказали, затова днес Цончо Ганев ги обвини, че покровителстват ГЕРБ.

"Имаме едни купени избори, които трябва да бъдат касирани. Всички видяха за какво купуване на гласове става дума", коментира Ганев изборите за общински съвет в Пазарджик пред неделя.

Депутатите на "Възраждане" и ИТН в пленарната зала
Депутатите на "Възраждане" и ИТН в пленарната зала Снимка: Николай Литов

Депутатът Цончо Ганев говори пред пленарната зала.
Депутатите на "Възраждане" и ИТН в пленарната зала

