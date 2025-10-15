Без заседание на парламента цяла седмица и избори на пролет прогнозират МЕЧ

Две прогнози направи пред журналистите в парламента лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

Първата е, че парламентът няма да заседава цяла седмица. Тази сутрин депутатите не събраха кворум след вчерашната гневна реч на Бойко Борисов пред депутатите и министрите от ГЕРБ. В залата влязоха само ИТН, "Възраждане" и ПП-ДБ.

Втората, че отиваме на избори, "понеже мандатоносителят разбира, че е оглозган". Вчера Борисов ядосан изпрати депутатите си да правят срещи с електората и страната и да видят какво е "изядено, оръфано" от партията. Поводът са неделните избори за общински съвет в Пазарджик, където ГЕРБ финишираха шести.

"Няма стабилно мнозинство, което да не може десет пъти да не може да си осигури кворум", коментира Василев.

Според него е реалистично да има избори през март или април, но според него и сега може кабинетът да подаде оставка, а после президентът да раздава мандатите много бавно. Не изключи обаче властта да направи "коледен подарък" на хората и да има избори по празниците.

Василев разказа пред журналистите, че тази сутрин на председателския съвет попитал шефката на парламента Наталия Киселова дали няма да подаде оставка, след като вчера лидерът на най-голямата партия заяви, че една година на поста ѝ стига.

"Тя каза с усмивка, че ни пожелава приятна и хубава седмица, Хамид ѝ каза наздраве, като отпиваше от кафето си, такива шеги и закачки. Предполагам, че тя очаква подкрепа от "Новото начало". Така изглеждаше в нейния поглед, че очаква някакво преформатиране, което да ѝ позволи да остане председател на парламента, иначе я чака само борсата", посочи Василев.