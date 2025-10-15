Почина бивш кмет на Община Ракитово

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С натежали сърца научихме тъжната вест, че ни е напуснал Любомир Даков Петков – бивш кмет на община Ракитово (2011 – 2015), направил много добри дела за нашата община. Това съобщиха от Община Ракитово.

Любомир Петков бе издигнат от ПП"ГЕРБ" и управлява родопската община един мандат. Той бе уважаван и обичан човек, достоен гражданин, готов да помогне на всеки в нужда.

Ракитово загуби ценен човек.

Бог да го прости и да му даде мир и покой!

Съболезнования и сила за близките...." пишат от Община Ракитово.

Поклонението ще бъде днес в 10 часа в църквата , а погребението в 14 часа на гробищата в Ракитово.