ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп: Мачове от световното може да бъдат преместе...

Времето София 15° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21504001 www.24chasa.bg

Почина бивш кмет на Община Ракитово

Диана Варникова

[email protected]

2136
Любомир Петков, бивш кмет на Община Ракитово

С натежали сърца научихме тъжната вест, че ни е напуснал Любомир Даков Петков – бивш кмет на община Ракитово (2011 – 2015), направил много добри дела за нашата община. Това съобщиха от Община Ракитово.

Любомир Петков бе издигнат от ПП"ГЕРБ" и управлява родопската община един мандат. Той бе уважаван и обичан човек, достоен гражданин, готов да помогне на всеки в нужда.

Ракитово загуби ценен човек.

Бог да го прости и да му даде мир и покой!

Съболезнования и сила за близките...." пишат от Община Ракитово.

Поклонението ще бъде днес в 10 часа в църквата , а погребението в 14 часа на гробищата в Ракитово.

Любомир Петков, бивш кмет на Община Ракитово

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници