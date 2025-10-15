"Величие": Бойко Борисов разиграва представление

Наивно е да се смята, че Бойко Борисов е жертва в тази ситуация. Той разиграва представление, в чийто край и щастлива развръзка той ще се върне като спасител.

Това обяви в кулоарите на НС Красимира Катинчарова от "Величие" малко след като пленарното заседание бе провалено заради липса на кворум - само 61 депутати се регистрираха днес.

Според нея изборите в Пазарджик са показали, че "Пеевски си го купи и сега поиска държавата".

Смяната на Наталия Киселова също била част от сценарий - за да покаже Борисов, че владее ситуацията.

Тя прогнозира, че държавата отива на избори. Имало и театрална постановка, която "цели да заблуди населението, че нещо се се промени". "Нищо няма да се промени. В момента се подготвя Делян Пеевски да нагнети напрежение, а Борисов да се яви като спасител на нацията и да се върне на бял кон като министър-председател. Абсолютно сме убедени, че играят заедно", каза депутатката.

Катинчарова напомни, че "Възраждане" няколко седмици събираха подписи за смяната на Наталия Киселова като шеф на парламента, а вчера за оставката й заговори и Борисов. Сега според "Величие" това щяло да се случи бързо. Това показва, че Борисов държи под контрол цялата политическа ситуация, вметна тя.

Според нея има "партия "Мафия" - състои се от ГЕРБ, ДБ, "Възраждане" и ДПС с всичките му разклонения, БСП и ИТН. Неин родоначалник били ГРРБ, "Ние работим на терен и виждаме как се случват нещата. Видяхме какво купуване на гласове имаше в Пазарджик", заяви депутатката.