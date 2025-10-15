ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп: Мачове от световното може да бъдат преместе...

Времето София 15° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21504146 www.24chasa.bg

Мним лекар измами 85-годишна жена, тя хвърли от балкона над 2300 лв.

Дима Максимова

[email protected]

1744

Ало измамник ужили 85-годишна жителка на град Дебелец  с крупна сума. Представи се за лекар и приложи старата схема за операция на близък. Досъдебно производство за извършената измама е започнато в РУ Велико Търново.

На 14 октомври,  около 11 часа, възрастната жена получила обаждане на домашния си телефон от мъж, който се представил за лекар в отделение по ортопедия в болницата във Велико Търново. Измамникът съобщил, че дъщеря й е пострадала в катастрофа и е необходима голяма сума пари за спешна операция. Потърпевшата поставила в полиетиленов плик 2360 лева и ги хвърлила през терасата, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.

По-късно се усетила, че е жертва на измама и сигнализирала.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници