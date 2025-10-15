Мним лекар измами 85-годишна жена, тя хвърли от балкона над 2300 лв.

Ало измамник ужили 85-годишна жителка на град Дебелец с крупна сума. Представи се за лекар и приложи старата схема за операция на близък. Досъдебно производство за извършената измама е започнато в РУ Велико Търново.

На 14 октомври, около 11 часа, възрастната жена получила обаждане на домашния си телефон от мъж, който се представил за лекар в отделение по ортопедия в болницата във Велико Търново. Измамникът съобщил, че дъщеря й е пострадала в катастрофа и е необходима голяма сума пари за спешна операция. Потърпевшата поставила в полиетиленов плик 2360 лева и ги хвърлила през терасата, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.

По-късно се усетила, че е жертва на измама и сигнализирала.