Великотърновският университет с първа стъпка към дигитална трансформация

Великотърновският университет реализира най-мащабната си технологична инвестиция през последните години. Закупено е голямо количество съвременна техника, която в идните седмици ще бъде предоставена на всички факултети, изцяло в полза на студентите, преподавателите и служителите, посочват от Ректората.

Закупени са модерни компютри и лаптопи от ново поколение, SMART телевизори и интерактивни дисплеи, мултифункционални устройства, принтери, скенери и проектори.

"Поставяйки студентите в центъра на всичко, университетът вярва, че качественото образование днес изисква модерна технологична среда. Затова тази инвестиция не е просто обновяване на техниката, а израз на ангажираност към всеки студент и преподавател, за да бъде знанието по-достъпно, ясно и вдъхновяващо. Това е реална стъпка към модернизацията на учебния процес, с фокус върху качеството, технологиите и удобството за всички във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий", убедени са от ръководството.

Това е само началото на дигиталната трансформация, разкриват от ВТУ. Вече се разработва нова система за електронизация на документооборота в Ректората, както и автоматизирани решения, които ще улеснят административната работа и преподавателската дейност.

Една от основните точки в управленската концепция на проф. Димитров беше университетът да се развива като технологично обновена, иновативна и конкурентоспособна институция. Днес тази визия вече се реализира на практика.

Екипът на Великотърновския университет продължава последователно да обновява учебните зали и лаборатории.