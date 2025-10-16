Подгответе се добре, формулирайте ясно ползата за хората и подайте кандидатурата си до 31 октомври

Ако вие или вашата организация имате идея, с която може да помогнете на своята общност, вероятно вече сте чували за програмата „Ти и Lidl“. Тя финансира проекти на граждански организации като има дава шанс да превърнат добрите намерения в реални проекти с полза за хората. За да се улесни процесът на кандидатстване в новото издание на инициативата, се проведоха уебинари с участието на експерти, които споделиха практични съвети и добри примери от досегашните издания. За онези, които са пропуснали срещите или имат нужда от обобщение на най-важното, представяме ключовите акценти за подготовка на успешна кандидатура.

Стъпка 1: Подготовка и изясняване на идеята

Първата и най-важна стъпка е добрата подготовка, категорична е Илияна Николова, изпълнителен директор на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ – организация, партньор по програмата. Преди да започнете работа по проекта, е важно да се запознаете с всички документи – насоките, формуляра, бюджета и декларацията. Ключов фактор за успех не е дългогодишният опит, а способността ви да покажете задълбочено разбиране на конкретен проблем. Проектното предложение трябва да представи ясно и конкретно решение, насочено към добре описана специфична публика и нейните нужди. В тази начална фаза е важно да изберете и един водещ тематичен приоритет, дори идеята ви да засяга няколко области.

Стъпка 2: Разработване на проекта и оформяне на документите

След като идеята е ясна, следва нейното детайлно разработване. В тази стъпка е от съществено значение как ще опишете проблема, който искате да решите, както и да посочите конкретните дейности, с които това ще се постигне. Най-високо се ценят проектите, които предлагат качествени и конкретни решения за ясно дефинирана общност или група. Един от най-важните моменти е подготовката на бюджета, като трябва да знаете, че има и някои ограничения. Илияна Николова поясни, че макар да се подкрепят всички убедително обосновани разходи, програмата няма да финансира дейности като предоставяне на социални услуги, индивидуални стипендии, хуманитарни помощи, международни пътувания, както и строителство или закупуване на сгради и превозни средства.

Стъпка 3: Попълване на онлайн формуляр и подаване на кандидатурата

Финалната стъпка е подаването на документите, което се случва изцяло онлайн на платформата www.ti.lidl.bg. Там попълвате формуляра и прикачвате готовите файлове с бюджета и декларацията. Не забравяйте за същественото географско условие на програмата – проектните дейности трябва да се осъществяват в същата област, в която е регистрирана и вашата кандидатстваща организация.

Две важни новости в тазгодишното издание

Тази година програмата въвежда и някои ключови промени. Една от тях е свързана с нов тематичен приоритет за журналисти и медии в категория #BeVocal. Тази година ще се насърчават инициативи, насочени към създаване на знания и умения за разпознаване на дезинформация и фалшиви новини, с цел развитие на критично мислене.

Другата важна новост е, че програмата става още по-отворена към кандидатите. Всеки, който не е бил одобрен, ще има възможност да получи конструктивна обратна връзка за своя проект, като за целта е необходимо да изпрати изрично запитване по имейл след обявяването на резултатите.

За седемте си издания досега „Ти и Lidl“ е подкрепила 195 проекта с общо 1 650 000 лв., реализирани в 76 населени места, и е подобрила живота на близо 3 милиона българи.

Възможността да превърнете идеята си в проект с реално въздействие е отворена за всички мотивирани кандидати. Подгответе се добре, формулирайте ясно ползата за хората и подайте кандидатурата си до 31 октомври 2025 г., 23:59 ч.

Пълен запис на двете онлайн срещи, посветени на осмото издание на инициативата „Ти и Lidl“, ще откриете в Youtube профила на Фондация „Работилница за граждански инициативи“.