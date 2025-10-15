Терзиев: Рекорди - произведохме 90 000 т. RDF и двойно повече приходи от рециклируеми отпадъци

Заводът за отпадъци на София отчете два исторически рекорда тази седмица. Това е доказателство, че беше правилното решение да започнем битката с отпадъците от нейната крайна точка – депото, превръщайки Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) в ключов елемент от устойчивото управление на отпадъците. Резултатите показват ясно: реформата, която проведохме, спира старите схеми и носи реални резултати. Това съобщи във фейсбук кметът на София Васил Терзиев.

Първият рекорд е 90 270 тона произведено RDF гориво от отпадъци, което е най-голямото отчетено количество от стздаването на завода. Освен това резултатът е постигнат въпреки намаленото количество входящи отпадъци - малко над 312 хил. тона .

Вторият е рекорд е отчетен при приходите от рециклируеми отпадъци - 1,75 млн. лв., което е близо двойно повече от постъпленията за същия период на 2024 г. и близо 5 пъти повече от 2023 г., уточниха от общината.

"Важно е да припомним, че заводът беше обект на безпрецедентен брой проверки – от прокуратурата, ДАНС, АДФИ, МОСВ и редица други институции.

Само екоминистерството направи 17 проверки за година и половина, при 4 за 8 години при предишното управление. Не успяха да открият нарушения в настоящото управление. Това е най-силното потвърждение, че СПТО днес работи прозрачно, ефективно и в интерес на гражданите", казва Терзиев.

Той напомня, че СПТО е общинско предприятие, пряко подчинено на кмета.

"Това означава гъвкавост, бърза мобилизация и липса на политически борби. Затова именно СПТО пое временната организация на сметосъбирането в „Люлин" и „Красно село" – като естествено продължение на екипа на общината. За разлика от него, „Софекострой" е общинско дружество под контрола на Столичния общински съвет. През годините политическите и икономическите интереси в мнозинството там често възпрепятстваха развитието на дружеството, но се надяваме, че сега – в контекста на кризата и нуждата от стабилност – най-после ще видим воля за промяна", уточнява кметът.

Терзиев припомня, че е заварил завод, който на практика не е работил, а "инвестицията от 350 млн. лв. беше безсмислена поредица от схеми за източване".

"Фантомна поддръжка със загуби за над 100 млн. лв.; източване чрез излишен комисионер в размер на милиони; поредица от неизгодни поръчки за техника и гориво; стотици хиляди левове бонуси за ръководството. Освен източването, контролът на входящите отпадъци беше катастрофален. Резултатът: смесени битови отпадъци, сгурия, земни маси и дори ЕГО-отпадъци, които нямат място в системата и за които софиянци плащат по 400 лв. на тон. При това положение над 90% от целия постъпващ боклук се депонираше, вместо да бъде преработван или оползотворяван. И не само това – качеството на произвежданото RDF гориво беше толкова ниско, че никой не го искаше, а договор за изкупуване на цялото количество изобщо нямаше. Резултатът – три от четири клетки на депото запълнени само за 7 години при планиран капацитет от 21", обясняава столичният кмет и добавя, че "тази страница е затворена".

Животът на депото е удължен до 2029 г. спрямо прогнозата за запълване още през 2024 г.

"Заводът днес е гръбнакът на кризисния отговор – координира всички ресурси в „Люлин" и „Красно село", включително доброволните усилия на граждани и помощта от други общини. Сега е моментът да увеличим капацитета на СПТО, така както започнахме и със „Софекострой". Подкрепата в Общинския съвет е ключова, за да гарантираме, че София никога повече няма да бъде изнудвана", категоричен е Терзиев.

И отново напомня, че "разделното събиране трябва да ни стане най-добър приятел. Всяко нещо, което влезе в цветните контейнери, не излиза от джоба ни".