ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Георги Иванов-Гонзо се сдоби с фланелка на европей...

Времето София 15° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21504555 www.24chasa.bg

Подсъдимите за убийството с нож в Столетово не пробват да излязат от ареста (Видео)

Ваня Драганова

[email protected]

1400
Братята Атанас и Иван Димитрови са обвинени в умишленото убийство на 48-годишния Борис Кисьов в карловското село Столетово. Снимка: Ваня Драганова

Братята Атанас и Иван Димитрови, подсъдими за убийството на Борис Кисьов в карловското село Столетово, не поискаха да излязат на свобода на първото заседание по делото. Те не признават вина и в процеса ще бъдат разпитани 29 свидетели.

Иван и Атанас Димитрови са обвинени в умишленото убийство на 48-годишния Борис Кисьов в карловското село Столетово. Според прокуратурата на 6 октомври м. г. двамата отишли в дома му и го наръгали с нож след скандал за бетонни панели. Мъжът се занимавал със строителство и работел по обект в близкото село Слатина. Оставил панелите близо до имота на братята, които подали в сигнал в полицията, че строителните материали им пречат. Той ги махнал, но въпреки това Иван и Атанас Димитрови решили да се разправят, след като пили алкохол. Кисьов ги посрещнал с газов пистолет, двамата го нападнали, Иван държал Борис, докато Атанас го мушкал с ножа. Оставили Кисьов окървавен на улицата и той сам се обадил на телефон 112. Починал от кръвозагубата.                                                                        Делото тръгва по същество на 9 декември.           

                                                                                                                                                                                                                                           

Братята Атанас и Иван Димитрови са обвинени в умишленото убийство на 48-годишния Борис Кисьов в карловското село Столетово.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници