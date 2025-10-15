Подсъдимите за убийството с нож в Столетово не пробват да излязат от ареста (Видео)

Братята Атанас и Иван Димитрови, подсъдими за убийството на Борис Кисьов в карловското село Столетово, не поискаха да излязат на свобода на първото заседание по делото. Те не признават вина и в процеса ще бъдат разпитани 29 свидетели.

Иван и Атанас Димитрови са обвинени в умишленото убийство на 48-годишния Борис Кисьов в карловското село Столетово. Според прокуратурата на 6 октомври м. г. двамата отишли в дома му и го наръгали с нож след скандал за бетонни панели. Мъжът се занимавал със строителство и работел по обект в близкото село Слатина. Оставил панелите близо до имота на братята, които подали в сигнал в полицията, че строителните материали им пречат. Той ги махнал, но въпреки това Иван и Атанас Димитрови решили да се разправят, след като пили алкохол. Кисьов ги посрещнал с газов пистолет, двамата го нападнали, Иван държал Борис, докато Атанас го мушкал с ножа. Оставили Кисьов окървавен на улицата и той сам се обадил на телефон 112. Починал от кръвозагубата. Делото тръгва по същество на 9 декември.