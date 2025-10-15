ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Група тийнейджъри пребиха 60-годишен мъж в Разград след забележка

Група тийнейджъри пребиха 60-годишен мъж в Разград след забележка

1884
Престъпник Снимка: pixabay

Хулиганска проява от група тийнейджъри в Разград наложи специализирана операция за противодействие на противообществените прояви.

Акцията е разпоредена от директора старши комисар Диян Симеонов във връзка със случаи на физическа саморазправа и побои, съобщиха от полицията.

Конкретният случай, провокирал спецакцията, е от 14 октомври вечерта, когато е подаден сигнал за скандал, последван от побой.

Установено е, че група младежи хвърлят бутилки и заливат с вода прозорци в жилищен блок на улица „Абритус" в областния град.

След отправени забележки към тях от 60-годишен мъж, живущ в блока, извършителите се нахвърлили върху него с юмруци.

18-годишен криминално проявен младеж е нанесъл удари по главата на мъжа. Насилникът е задържан и по случая се води разследване.

Специализираната акция ще продължи до отпадане на необходимостта.

