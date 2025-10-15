ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арестуваха криминално проявен, пребил мъж в Ботевград и потрошил колата му

Престъпник. Снимката е илюстративна Снимка: Pixabay

Баща сигнализира за побой над сина му на паркинг в Ботевград. Това съобщиха от МВР - София.

Случаят е станал на 14 октомври към 15:30 ч.

Пред полицаите пострадалият мъж споделил, че при възникнал скандал негов познат му е нанесъл няколко удара по главата, след което е счупил с метален предмет предното ляво стъкло на колата му.

След издирвателни действия извършителят на деянието – 29-годишен криминално проявен жител на с. Трудовец, е установен и задържан за срок до 24 часа.

Пострадалият е транспортиран в болница с контузия на главата, фрактура на метакарпална кост и засегнато сухожилие на едната ръка, без опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство.

