ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Георги Иванов-Гонзо се сдоби с фланелка на европей...

Времето София 15° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21504735 www.24chasa.bg

Ремонт налага временна промяна в маршрута на автобусна линия № 30 в Русе

848
Автобус СНИМКА: Pixabay

Поради извършване на спешни аварийни ремонтни дейности по ул. „Захари Стоянов", от днес, 15 октомври, се налага временна промяна в маршрута на автобусна линия № 30 в посока хотел „Рига". Това съобщиха от Община Русе.

Превозните средства ще се движат от ул. „Петрохан" по ул. „Тича" и ул. „Чипровци", след което ще продължат по стандартния си маршрут.

В посока хотел „Рига" – Търговски комплекс „Чародейка-юг" няма да има промяна в маршрута.

След приключване на ремонтните дейности обичайният маршрут на линия № 30 ще бъде възстановен.
Община Русе призовава водачите на моторни превозни средства да шофират внимателно и да спазват въведената временна организация на движението.

Автобус СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници