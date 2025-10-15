Русе и Гюргево засилват диалога по проекта за инсинератор

Трансгранична среща, посветена на проекта за изграждане на инсинератор в Гюргево, се проведе в Община Русе, съобщиха от институцията.

В дискусията участваха посланикът на България в Румъния Н. Пр. Радко Влайков, кметът на Русе Пенчо Милков, кметът на Гюргево Адриан Ангелеску, народни представители и общински съветници от двата града.

Събитието бе организирано по инициатива на кмета на Гюргево, който пристигна в Русе заедно със своя заместник Мариян Дамян, общински съветници и депутати от окръг Гюргево. В срещата се включиха и българските народни представители Биляна Иванова, Иван Белчев, Златан Златанов и Николай Братованов, председателят на Общинския съвет акад. Христо Белоев, заместник областният управител Георги Георгиев, представители на РИОСВ и служители на Община Русе.

Кметът на Гюргево Адриан Ангелеску информира присъстващите, че наскоро съдът е отменил акт на местната власт, с което на практика се дава зелена светлина за започване на строителството на инсинератора. Той уточни, че до 2023 г. румънското законодателство изискваше подобни съоръжения да се изграждат на не по-малко от 500 метра от населени места, но тази разпоредба вече е отпаднала, което е позволило решението на съда в полза на проекта.

Кметът Пенчо Милков припомни, че още през 2023 г. е изпратил официално отрицателно становище до румънския министър на околната среда. Оттогава е водена кореспонденция с всички свързани с проблема институции в България и Румъния, като в изпратените от местната администрация документи е изразявано несъгласието и на жителите на района с разполагането на такова съоръжение близо до Русе. Милков пое ангажимент да предостави на общинските съветници и депутатите цялата документация, с която Община Русе разполага, за да се гарантира пълна информираност по случая.

Ангелеску заяви, че ще търси съвместна среща с министъра на здравеопазването на Румъния, заедно с кмета на Русе, с цел преразглеждане на защитните зони и гарантиране безопасността на гражданите. „Уверявам хората, че ще се противопоставяме на всякакви инициативи, които носят риск от замърсяване на околната среда", подчерта той. По думите му непосредствена опасност от започване на строителството засега няма, тъй като административните процедури могат да отнемат до две години – време, в което двете общини ще могат да консолидират усилията си.

Милков обясни, че българската страна ще следва стъпките, които румънските представители предлагат. „Ние не сме в състояние да възпрепятстваме процеса, но можем да координираме действията си с нашите колеги от Гюргево.

Приемам да присъствам на среща с министъра на здравеопазването в Румъния. Поисках съдействие от посланик Влайков за организирането на такава среща, за да проверим какво можем да направим, за да гарантираме здравето на хората и да променим нормативната уредба", каза кметът на Русе.

Представителите на политическите сили изразиха единна позиция, че безопасните условия на живот на жителите в двата района е най-важният приоритет в работата им.

Присъстващите се обединиха около предложението сега съществуващата съвместна комисия между общинските съвети на Русе и Гюргево да се разрасне, като в нея се включат и депутати от двата града. „Ще направим съвместно сесия на общинските съвети възможно най-скоро, като предлагам заседанието й да се състои в Гюргево, за да могат да присъстват всички заинтересовани в Румъния институции", уточни Милков.

Заместник областният управител Георги Георгиев подчерта, че това е правилният път за решаване на проблема от двете страни.

Посланик Радко Влайков изрази удовлетвореност от проведената среща. „Аз съм впечатлен от пълното единомислие и общата позиция, споделена от кметовете, общинските съветници и народните представители от Русе и от Гюргево. Проблемът с евентуалното изграждане на инсинератор е общ и единствено общият фронт може да предотврати ситуация, подобна на тази отпреди половин век, чиито негативни последици бяха усетени и в Русе, и в Гюргево. Общите споделени идеи на местните власти са подкрепени изцяло от народните представители от двете страни. Преди срещата уверих кметовете в моята готовност да окажа съдействие за установяване на връзки с различни министерства и правителствени структури в Румъния.

Убеден съм, че и парламентарното сътрудничество е изключително важен инструмент за разрешаването на този проблем. Поздравявам кметовете на Русе и Гюргево, че действат заедно. Убеден съм, че с общи усилия и координирани действия този въпрос ще намери своето позитивно решение", заяви посланикът.

На съвместното заседание на Общинските съвети на Русе и Гюргево, освен депутати, ще бъдат поканени и експерти в областта на околната среда и здравеопазването на Румъния.