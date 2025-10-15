Разследването срещу Никола Бургазлиев с АТВ-то остава в националното следствие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нямало данни следователят да е предубеден, постанови прокурор от Окръжната прокуратура в Бургас, който отказа искането за отвод на Мариан Маринов

Разследването срещу 18-годишния Никола Бургазлиев от Несебър, който в средата на 14 август прегази с АТВ 35-годишната Христина Здравкова и 4-годишния й син Марти, остава в националното следствие. Това е постановил прокурор от Окръжната прокуратура в Бургас, научи "24 часа".

Дни след трагедията младата майка почина, а момченцето се възстановява след дълъг престой в "Пирогов", което ще отнеме месеци.

Преди дни Бургазлиев чрез адвоката си Крум Зидаров поиска разследването да се премести от Националната следствена служба, където беше пратено по нареждане на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, в следствената служба в Бургас. Също така се оспорваха всички направени до момента експертизи.

Искането на адвоката дойде дни, след като Наказателната колегия на ВКС обяви, че според нея Сарафов не е и.ф. главен прокурор.

Новината за искането за отвод на следователя Мариан Маринов първо съобщи на своята фейсбук страница бащата на Сияна - Николай Попов.

Според прокуратурата в Бургас в цитираните в искането изявления на следователя Мариан Маринов, който е и говорител на националното следствие, нямало лично отношение към стореното от Бургазлиев. Нито факти по вината, поради което не можело да се тълкуват като предубеденост.

В искането нямало нито обективни, нито субективни причини за отвод на следователя. Нямало и данни за преднамерена и необективна дейност от страна на разследващия орган.