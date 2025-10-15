ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Георги Иванов-Гонзо се сдоби с фланелка на европей...

16-годишен задигна техника за много пари от магазин в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

504
Белезници СНИМКА: Pixabay

Друг 28-годишен мъж е задържан за грабеж на чанта от възрастна жена

Непълнолетен е заподозрян за кражба от търговска верига на територията на пловдивския квартал „Западен", съобщиха от полицията.

Вчера в Първо Районно управление постъпил сигнал, че от специализиран хипермаркет за техника липсват камера, комплект слушалки и подложка за мишка на обща стойност 560 лева.

При предприетите оперативни и издирвателни действия още същия ден станало ясно, че посегателството е дело на 16-годишен тийнейджър. По случая е започната проверка.

Криминалистите от Четвърто районно управление са задържали друг 28-годишен мъж за грабеж. Според събраните доказателства в събота вечер на ул. „Богомил" той издърпал от ръцете на възрастна жена дамската й чанта, в която имало два мобилни телефона.

При залавянето му извършителят направил самопризнание, а отнетите от него чужди вещи са намерени и приобщени към образуваното досъдебно производство.

