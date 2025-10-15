Мъж преби съсед си по време на игра на карти в Първомай

Жител на Първомай е задържан за причинена телесна повреда на съсед си, съобщиха от МВР.
Той се нахвърлил с удари върху комшията си по време на игра на карти. След подаден сигнал полицията го е арестувала, а срещу него се води бързо производство.
"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп
Жител на Първомай е задържан за причинена телесна повреда на съсед си, съобщиха от МВР.
Той се нахвърлил с удари върху комшията си по време на игра на карти. След подаден сигнал полицията го е арестувала, а срещу него се води бързо производство.
Последвайте ни в Google News Showcase
Здравейте,
благодарим Ви, че четете "24 часа" редовно! Искаме да Ви поканим да се регистрирате безплатно в "24 часа", за да получите пълен достъп до архива на сайта, възможност да персонализирате новините, които четете и абонамент за нашия нюзлетър.
Благодарим ви!
Благодарим ви, че се включихте!