Мъж преби съсед си по време на игра на карти в Първомай

24 часа Пловдив онлайн

Полиция

Жител на Първомай е задържан за причинена телесна повреда на съсед си, съобщиха от МВР.

Той се нахвърлил с удари върху комшията си по време на игра на карти. След подаден сигнал полицията го е арестувала, а срещу него се води бързо производство.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

