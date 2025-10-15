Съдът ще мисли за споразумението на майката на малтретирания Адриан, пастрокът нямал възражения

Стела Димитрова договори 2 г. условно, Петър Чернев не е обсъждал наказания с прокурора

Друг състав на Районния съд в Пловдив ще се произнесе по споразумението на майката на малтретирания Адриан Стела Димитрова с прокуратурата. След като наблюдаващият прокурор Димитър Костов представи параметрите - 24 месеца условно с 4-годишен изпитателен срок, съдия Елена Герцова ще изпрати материалите и се очаква следващата седмица да стане ясно дали тя ще се сдобие с наказание.

След заседанието прокурорът посочи, че в залата другият подсъдим - пастрокът Петър Чернев, и защитата му заявили, че нямат възражения относно споразумението. Те обаче не са потърсили Костов, за да договорят присъда. Така дори съдът да одобри това на Стела Димитрова, делото ще премине с разпит на свидетели и вещи лица за Чернев, както и предишния път.

Както "24 часа" вече писа, процесът срещу майката и пастрока на Адриан веднъж вече приключи с присъди, но те бяха отменени от втората инстанция. Чернев получи 8 г., а Димитрова - 4000 лв. глоба. Тогава тя отново опита да сключи споразумение, но съдът не го одобри.