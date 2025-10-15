ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

73-годишна шофьорка е в тежко състояние след катастрофа край Разлог

2040
Снимка: Архив

73-годишна жена пострада тежко при катастрофа на пътя между градовете Симитли и Разлог, съобщиха от полицията в Благоевград.

Пътният инцидент стана на 14 октомври (вторник), малко преди обяд и доведе до огромна тапа и затруднено движение в целия район.

По първоначални данни, при движение по десен завой, лек автомобил „Рено Каптюр", управляван от жената, навлязъл в насрещната лента и се блъснал челно в „Мерцедес Спринтер", шофиран от 49-годишен мъж.

Вследствие на удара водачката на лекия автомобил е пострадала тежко. Тя е с фрактура на ребра, два счупени глезена и увреден бял дроб, транспортирана е за лечение в болница.

На шофьора на микробуса са направени проби за алкохол и наркотици, като резултатите са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство.

Линейка

