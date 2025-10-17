Всеки клиент може да се възползва от промоционална схема на плащане

Ден на отворените врати ще се проведе в едно от най-предпочитаните места за нов дом в Пловдив - жилищен парк Royal Garden. Специалната инициатива е тази събота, 18 октомври 2025 г. от 10 до 18 часа, в търговския офис на компанията инвеститор „Галакси Инвестмънт Груп“, който се намира на бул. „Свобода“ 65А в Пловдив.

По време на събитието търговските консултанти ще представят детайли за реализацията на проекта и за високия стандарт на строителство, съответстващ на водещите европейски практики за качество, устойчивост и комфорт на обитаване. Посетителите ще могат да направят оглед на новостроящия се Royal Garden 3, да се запознаят с инсталираните сградни системи, да получат информация за наличните апартаменти за продажба в двете нови сгради. Клиентите ще имат възможност да се потопят и в атмосферата на вече завършения Royal Garden 2, като разгледат последните налични жилища в комплекса. За всички, които открият своя мечтан нов дом в Royal Garden, е предвидена и промоционална схема на плащане. Royal Garden e комплекс от затворен тип, който разполага с различни по големина и тип апартаменти, достъпни през шест напълно самостоятелни входа. Всеки от тях се отличава с функционални разпределения и простор, които създават комфортна и приветлива среда за живот. Помещенията впечатляват със светла височина от 2.80 метра, изчистени прави форми и изобилие от естествена светлина благодарение на отличното си разположение.

На горните етажи на Royal Garden са разположени премиум апартаменти със знаковите за проекта тераси, разкриващи красиви гледки към две от пловдивските тепета – Младежкия хълм и Бунарджика. Сградите впечатляват с луксозни фоайета и общи части, а интериорът им комбинира естествени тонове, прецизни детайли и ефектно осветление, създаващи усещане за елегантен дом още от входа.

Цялостният архитектурен облик на комплекса ще се допълва от живописна и целогодишно поддържана градина, с места за отдих и зона за забавление за най-малките обитатели. Освен жилищния комфорт Royal Garden предлага още редица удобства за съвременен и уреден начин на живот.

Сред тях са 24-часовата охрана, нива на контрол на достъпа и видеонаблюдение, осигуряващи най-висока сигурност на жилищата. Всеки апартамент ще има видеодомофонна система със 7“ дисплеи на марката BTicino.

За удобство на жителите е осигурено удобно подземно паркиране с гаражи и паркоместа, част от които са оборудвани със зарядни станции за електрически автомобили. От тях до жилищата ще се стига чрез топла връзка посредством висок клас асансьори от най-ново поколение на марката Schindler. Реализацията на Royal Garden 3 залага на първокласни материали и технологични решения, съобразени с най-съвременните постижения в строителството и сградната инфраструктура.

Двете сгради се изпълняват с фасадна топлоизолация от каменна вата, осигуряваща отлична термо- и звукоизолация, а последните етажи и архитектурните акценти ще бъдат завършени с вентилируема фасада от HPL на австрийския лидер Fundermax. Избрана е алуминиева дограма ReynaersMasterLine 8 Hi с троен стъклопакет, сертифицирана по стандартите Minergie и Passive House. Това поколение иновативни прозорци и врати отразява архитектурната тенденция към максимално използване на дневната светлина, като същевременно предлага отлична енергийна ефективност, надеждна шумоизолация и устойчивост на атмосферните влияния.

За допълнителен комфорт през зимните месеци в Royal Garden е осигурено отопление от ТЕЦ. Всеки апартамент в новостроящия се Royal Garden 3ще бъде изпълнен с подово отопление. Системата е на немския лидер Rehau. Подовото отопление осигурява оптимална естествена циркулация на въздуха и по-равномерно разпределение на топлината, като спомага за постигане на ниска алергична среда.

Премиум апартаментите в Royal Garden са подготвени за инсталиране на система за пречистен свеж въздух. За сигурността на обитателите пък е заложен е монтаж на датчици като част от системата за превенция от наводнения и надеждна система за достъп.

Това са само част от основните елементи, свързани със строителството на жилищния парк, а всички детайли ще бъдат представени подробно на всеки гост в Деня на отворените врати тази събота на 18 октомври.

Royal Garden 3 се намира до мол „Пловдив” в един от най-предпочитаните квартали на града – „Отдих и култура". Локацията съчетава удобството на съвременния градски живот с новоизградена инфраструктура, паркова среда, хипермаркети, детски градини и тематични ресторанти.