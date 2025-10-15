Убитият в Столетово намушкан 36 пъти с нож, близките му искат доживотни присъди

Гражданските искове за общо 750 000 лв. не бяха приети за разглеждане по наказателното дело

48-годишният Борис Кисьов, убит на 6 октомври м. г. в карловското село Столетово, е намушкан 36 пъти с нож. Затова и обвинените в престъплението братя Иван и Атанас Димитрови ще отговарят за убийство с особена жестокост, което е довело до мъчителна смърт. Те не се признават за виновни и делото тръгва с разпит на свидетели на 9 декември т. г. "Събрани са много солидни доказателства, за мен вината е абсолютно доказана", коментира адвокатът на близките на починалия Гънчо Гънчев.

Борис Кисьов е от Сопот, но пребивавал и в Столетово. Занимавал се със строителство и дни преди смъртта си стоварил бетонни панели до имот на братята Димитрови. Избухнал скандал, Кисьов ги махнал, но въпреки това на фаталната дата, след като пили алкохол, те отишли в дома му. Той ги посрещнал с изстрел на газов пистолет, но във въздуха, не насочил оръжието срещу тях. Те го хванали, Иван го държал, а Атанас, осъждан 3 пъти досега, нанасял ударите с ножа. Борис Кисьов издъхнал от кръгозагубата.

Близките му - съпругата му Анна, синът им Нено и сестрата Радка, настояват за доживотна присъда. "Не се преживява такава загуба", каза през сълзи Анна Кисьова пред съдебната зала.

Те се конституираха като частни обвинители в процеса, адвокат Гънчев внесе и граждански искове от тяхно име - по 300 000 лв. за съпругата и сина и 150 000 лв. за сестрата. Те не бяха приети от съда, за да не затруднят наказателното производство, но може да бъдат предявени по друго дело - гражданско. Съпругата и сина на загиналия Борис Кисьов. Снимка: Никола Михайлов