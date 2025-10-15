ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проверяват кой запълни със строителни отпадъци контейнер на ул. "Житница"

Даринка Илиева

Доброволци и затворници помагат за събирането на боклук в "Люлин" и "Красно село". СНИМКА: "24 часа"

Един от големите временни контейнери, които Столичната община постави в районите "Красно село" и "Люлин" в началото на кризисната ситуация със сметосъбирането там, е бил наполовина запълнен със строителни отпадъци. Става дума за контейнер на ул. "Житница", който се е оказал запълнен със строителни отпадъци - количество, което значително надхвърляло обема, характерен за дребни битови ремонти. За новите необичайни струпвания на едрогабаритни и строителни отпадъци на различни локации съобщава Столичната община.

В момента Столичният инспекторат и Дирекция „Сигурност" извършват проверка и работят по установяване на нарушителите. Няма да допуснем организираният опит за саботаж да продължи, категорични са от общината.

И днес екипите на Столичното предприятие за третиране на отпадъци продължават работа в "Люлин" и "Красно село", за да осигурят нормалния ритъм на сметосъбиране и транспортиране на отпадъци.

В дейностите са включени четири големи и два малки сметосъбиращи автомобила, както и специализирана техника за едрогабаритни отпадъци – товарач с щипка, мултилифт и камион с 4-кубиков контейнер. Работата се подпомага и от екипи на общинското предприятие „Паркове и градини", както и от екип, изпратен от район „Слатина".

Доброволци и затворници помагат за събирането на боклук в "Люлин" и "Красно село". СНИМКА: "24 часа"

