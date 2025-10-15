ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Прегазеният на пешеходна пътека боксьор Коко Тайсъна: Още не мога да ходя, половин човек съм!

Легендарният боксьор Константин Семерджиев - Коко Тайсъна все още не може да проходи, седем месеца след като бе прегазен на пешеходна пътека в София. Коко претърпя серия от операции след ужасяващия инцидент, при който като по чудо остава жив. На 12 март автомобил на Народното събрание минава с бясна скорост на червен светофар и удря друга служебна кола, която помита Семерджиев. След инцидента боксьорът е откаран по спешност в ИСУЛ в тежко състояние, с 10 счупени ребра, надробен таз и увреждания в белия дроб.

"Не съм добре - признава Тайсъна пред "България Днес". - Трудно е да се възстановиш след такъв удар. Много ме боли, на никого не пожелавам да му се случи такова нещо. Още не мога да ходя, продължавам да се движа с патерици. Това е най-гадното нещо, което ми се е случвало през живота. Казаха ми още преди месеци, че ще се възстановя напълно, но още не мога дори да ходя. Половин човек съм след катастрофата, не мога да правя нещата, които винаги съм правил. Няма усложнения, но няма и голямо подобрение."

Коко Тайсъна
Тайсъна със семейството си. Снимка: Фейсбук
Семерджиев е един от най-популярните български боксьори. Снимка: Архив
