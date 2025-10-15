Откриха много канабис в ниви и вила в Пиринско

Голямо количество канабис откриха полицаи при специализирана полицейска операция по линия на противодействие на производството, държането и разпространението на наркотични вещества в Благоевградска област.

Полицейски служители на РУ-Петрич са извършили проверка на вила в местността „Врътката" в землището на с. Чуричене, ползвана от 21-годишен мъж от селото. В сградата са открити найлонови пликове и чували, съдържащи общо около 11 килограма сух канабис, а в близост до вилата – около 21 растения с общо тегло около 14,760 килограма, реагиращи положително на канабис. Мъжът е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

В хода на операцията, покрай земна дига в местността „Орманбашиите", землище на гр. Хаджидимово, от криминалисти при ОДМВР-Благоевград са открити платнища и чували, с намиращ се в тях около 35,360 килограма сух канабис. На мрежа между дървета в същата местност са установени полусухи канабисови растения с общо тегло около 2,160 килограма, а в две обособени ниви – около 180 тревисти растения. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.



