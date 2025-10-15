Непълнолетни гости пребиха 18-годишен в дома му

Двама непълнолетни пребиха и ограбиха 18-годишен младеж след посещение в дома му в Перник, съобщиха от полицията

Инцидентът е станал вчера, около 13:30 ч., когато в районното управление е постъпил сигнал от 18-годишния потърпевш. По негови данни, двамата младежи - на 16 и 17 години, единият от които му бил познат, дошли в дома му по негова покана. Докато единият от непълнолетните излязъл на терасата с домакина, другият останал вътре, където според първоначалната информация претърсил жилището и откраднал около 2000 лева. Междувременно, на терасата избухнал спор, при който познатият на потърпевшия му нанесъл побой. След това двамата напуснали апартамента.

18-годишният е освидетелстван и по медицински данни е с лека телесна повреда.

След сигнала криминалисти от Второ РУ са предприели незабавни действия по установяване и задържане на непълнолетните. В рамките на няколко часа момчетата са задържани с полицейска заповед за срок до 24 часа. В дома на единия от тях са открити и иззети 600 лева.

Справка в МВР показва, че 16-годишният е познат на полицията с предходни прояви, включително телесна повреда, грабеж и унищожаване на имущество, а 17-годишният – с данни за телесна повреда.

По случая е образувано бързо производство, което се води под надзора на прокуратурата. Работата по случая продължава.