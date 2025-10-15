Остава критично състоянието на 12-годишното дете, паднало с тротинетка край Несебър

12-годишно момче е в кома, след като падна от електрическа тротинетка край Несебър. По време на инцидента то е било без предпазна каска и се е движило само по велолея в тъмната част на денонощието, което е в нарушение на забраната за деца под 16 години да управляват подобен тип превозни средства. Детето е настанено в Бургаската болница в изключително критично състояние.

От полицията предполагат, че електрическата тротинетка е собственост на неговият баща. Как обаче се озовала в него, предвид забраната деца под 16 години да управляват такива превозни средства, тепърва ще се изяснява.

Състоянието продължава да бъде критично. На територията на Отделението по анестезиология и интензивно лечение е детето в кома. Днес предстоят нови образни изследвания, за да се прецени постоперативно как се случват травмите и дали има необходимост от продължаващо активно оперативно лечение. Вчера след обяд беше извършена операция по повод на мозъчния кръвоизлив, който се е образувал. За прогнози е прекалено рано, критични са предстоящите часове", заяви пред БНТ д-р Светослав Тодоров - заместник-директор на УМБАЛ-Бургас.