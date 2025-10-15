ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ВВС проведоха летателна тренировка с Гърция

Българските и гръцките военни. Снимка: Министерство на отбраната

Ежегодната летателна тренировка „Green Bridge 2025" се проведе във въздушното пространство на България и Гърция

Летателната тренировка „Green Bridge 2025" за усъвършенстване на действията по охрана и контрол на въздушното пространство се проведе на 14 октомври във въздушното пространство на България и Гърция.

Съвместната мисия по „Air Policing" осъществиха екипажи на МиГ-29 от 3-та авиационна база и F-16 от Военновъздушните сили на Република Гърция, които оперираха от базовите си летища. Ролята на отклонил се от полетния план самолет изпълни гръцки военно-транспортен Embraer EMB-145.

Дежурните изтребители изпълниха успешно всички процедури, свързани с провеждането на презгранични операции. Те съпроводиха „нарушителя" и го насочиха за кацане на заповядано летище. Наблюдението, приемането и предаването на самолета във въздушното пространство на двете страни се извърши при прецизна координация на националните командни центрове.

Летателното учение „Green Bridge" е ежегодна тренировка на Военновъздушните сили на България и Гърция, която способства за повишаване подготовката на бойните пилоти от двете страни за изпълнение на задачи по контрол над въздухоплаването и охраната на въздушното пространство.

Българските и гръцките военни. Снимка: Министерство на отбраната
Тренировките бяха успешни. Снимка: Министерство на отбраната
Българските и гръцките военни. Снимка: Министерство на отбраната
Тренировките бяха успешни. Снимка: Министерство на отбраната
Българските и гръцките военни. Снимка: Министерство на отбраната
Тренировките бяха успешни. Снимка: Министерство на отбраната

