Задържаха четирима за притежание на наркотични вещества в Ловеч

Полицейски служители последователно са извършили проверки на 38-годишен на ул. "Сливница" и 34-годишен на ул. "Княз Имеретински" в Ловеч. При обиск в дрехите и на двамата мъже е открито по пакетче с метамфетамин.

60-годишен криминално проявен мъж е задържан за 24-часа, след като вчера вечерта при управление на лек автомобил в областния гред е спрян за полицейска проверка и в превозното средство е открито пликче с бяло криталообразно вещество и бруто тегло 11 грама. При тестване веществото отново е реагирало на метамфетамин.

Час по-късно на бул. "България" за проверка от полицейските служители е спрян 22-годишен от плевенско село. При последвалия личен обиск от джоб на дрехите му е иззет лист и пликче, съдържащи кристалообразно вещество, което при полеви наркотест е реагирало на метамфетамин.

Четиримата мъже са задържани в РУ Ловеч, образувани са четири досъдебни производсва и работата по случаите продължава