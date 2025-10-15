ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ПП-ДБ: Правителството да иска вот на доверие или д...

Времето София 18° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21505808 www.24chasa.bg

Делян Пеевски се срещна с шампиона Карлос Насар

1708
Делян Пеевски и Карлос Насар. Снимка: ДПС-Ново начало

Лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски се срещна с трикратния световен шампион по вдигане на тежести Карлос Насар. Лидерът поздрави шампиона за славата, гордостта и самочувствието, които носи на България с успехите си!

Той изрази пълната си подкрепа за световния шампион, така че да остане дълго на върха на щангите.

Делян Пеевски и Карлос Насар се обединиха за това, че подкрепата за развитието на спортистите е гарант за завоюването на нови победи и спортни постижения, с които да се гордеем като народ.

Делян Пеевски и Карлос Насар. Снимка: ДПС-Ново начало

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: Като сме без делници, да не сме без понеделници