ПП-ДБ: Правителството да иска вот на доверие или да се преформатира с нови лица

Или правителството на Росен Желязков да иска вот на доверие, или да се преформатира с нови лица и мандатоносителят да го съобщи на избирателите. Тези два варианта за бъдещето на управлението предложиха от ПП-ДБ, след като вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че партията му губи от участието си във властта и че ще остане в нея само формално. Той призова Желязков да "преформатира" кабинета.

"Избори, преформатиране или други театрални неща са на масата, но това няма да е достатъчно. За да бъде решена тази политическа криза, в която се намираме вече пета година, трябва да намерим системния причинител. А той е, че Пеевски е превзел съдебната власт и службите. Докато не го извадим, и да има избори, на тях трябва да си поставим тази цел", коментира Божидар Божанов, но не каза ясно дали ПП-ДБ е за нов вот или за "преформатиране".

"Ние ясно заявихме, че в правителство с Делян Пеевски няма да участваме. Каквото и преформатиране да се случва, то очевидно ще включва него, така че ние няма как", отговори Асен Василев на въпрос дали ПП-ДБ биха участвали в "преформатирането" на кабинета.

Вчера Борисов заяви, че е време Наталия Киселова да бъде сменена на поста председател на Народното събрание. Божанов не отговори твърдо дали ПП-ДБ ще гласуват за свалянето на Наталия Киселова, но обясни, че тя отдавна е загубила подкрепата им.

Ивайло Мирчев потвърди, че е изпратил СМС на Борисов след изборите в Пазарджик. Бившият премиер разказа, че Мирчев му написал, че ДПС-НН ги е "изяло" с резултатите си.

"От вчера ГЕРБ и ДПС-НН са практически една и съща политическа сила. А днес виждаме тримата премиери - единият, който отменя заседанията на Министерския съвет, вторият, на когото много му се иска, и третият истински премиер Делян Пеевски", каза Мирчев.

Коалицията призова правителството все пак да внесе проект на бюджет за догодина.