10% ръст на туристите в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

10% ръст на туристите и 6% увеличение на нощувките в София за периода януари-септември 2025 г. спрямо същия период на 2024 г. отбелязва общинското предприятие "Туризъм".

Над 1 милион туристи са посетили София, привлечени от богатото ѝ културно-историческо наследство, отлична транспортна свързаност, близост до природата и оживена градска среда, сочат данните от Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), обработени от ОП „Туризъм".

Според данните 63% от посетителите са чужденци, а 37% – български граждани. Реализираните нощувки бележат 6% ръст, достигайки 2,26 млн. Туристите най-често избират настаняване в хотели с категория 3* (21%), 4* (35%) и 5* (21%), което представлява 77% от всички нощувки, както и места за настаняване клас В (13%) (AirBnB), което показва разнообразието и гъвкавостта на туристическото предлагане в столицата.

Средната продължителност на престоя на туристите в София е 2,2 дни.

Топ 10 на страните, генериращи най-много посещения в столицата са: Италия, Гърция, Израел, Турция, Германия, Великобритания, Испания, Румъния, САЩ и Франция. Значителен ръст се наблюдава при посетителите от Израел – с 50% и от Полша – с 30%.

Увеличение между 15% и 18% се отчита и при туристите от балканските страни – Турция, Румъния, Гърция и Северна Македония. Отбелязан е лек спад от 7% при посещенията от Великобритания. Туристите от САЩ бележат увеличение като брой, макар и с по-кратък престой.

Интересна тенденция е и увеличеният брой семейства, пътуващи с деца, което допълнително подчертава привлекателността на града като дестинация за семейни приключения.

Растящият интерес към София през 2025 г. показва, че столицата се утвърждава като привлекателна дестинация за туристи от цял свят. С фокус върху уникални преживявания и събития, продължаваме да вдъхновяваме гостите да останат по-дълго и да се връщат отново, заявява шефът на ОП "Туризъм" Антон Пенев.