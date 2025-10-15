Полицията откри крадени части в автоморга в Пазарджик

Крадени авточасти - двигатели и скоростни кутии със заличени номера са били открити при проверка в автоморга в Пазарджик. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в града Мирослав Стоянов. Той уточни, че авточастите са били иззети при специализирана полицейска операция и в резултат на съвместни действия на служители на сектор "Престъпления, свързани с МПС" в ГДНП, ОДМВР Пазарджик, ГДПБЗН, НАП, РИОСВ и Инспекция по труда. Проверена е автоморга, за която имало данни, че съхранява авточасти, предмет на престъпление.

Установени и иззети са лек автомобил, без двигател и който е обявен за противозаконно отнет от Великобритания през 2022 г.; двигатели и скоростни кутии със заличени идентификационни номера, чийто произход е процес на установяване. От ГДПБЗН, РИОСВ и Инспекция по труда са изготвени констативни протоколи.

Разследването по случая продължава под надзора на прокуратурата, с цел установяване на всички съпричастни лица и тяхното привличане под отговорност.