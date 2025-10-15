ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Как Рим възкръсна от боклука

Мъж заплаши жена си с убийство в Пазарджик

Диана Варникова

Полицейска кола Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Жител на Пазарджик е задържан заради закани за убийство към жената, с която живее. Това съобщи говорителят на местната полицейска дирекция Мирослав Стоянов.

Снощи в РУ-Пазарджик се получил сигнал за скандал в областния град. На адреса бил изпратен екип на полицейското управление. Органите на реда установили, че 48-годишен мъж от областния град се е заканвал с убийство към 41-годишна жена, с която живеел на семейни начала.

Действието му било осъществено в условията на домашно насилие. Мъжът е задържан в ареста за срок от 24 часа. По случая е образувано бързо производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.

